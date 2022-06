6 Fotos de Uma Casa Rústica e Aconchegante

Deste ponto podemos observar perfeitamente a sensação agradável e bem arejada que a escolha do pé-direito amplo proporcionou ao ambiente. As ripas de madeiras colocadas de maneira paralela conforme a inclinação do telhado favorecem o desenho rústico do ambiente.

A presença da parede de pedras ao fundo proporcionou uma ambientação mais do que agradável em conjunto com os elementos de madeira do espaço. A simplicidade na escolha dos elementos proporcionou um resultado simples, acolhedor e charmoso ao local.