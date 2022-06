Pequena e poderosa: casa de 116 m² tem decoração incrível

A madeira clara no tecto e no piso desempenha um papel importante na concepção do design - a claridade que se espalha pelo ambiente é impressionante. Os armários da cozinha têm um tom mais escuro que quebra a homogeneidade cromática. Já a mesa de jantar é toda branca para brincar com a paleta de tons naturais.

No centro do espaço, uma lareira, que mais não é do que um grande cubo branco, torna a atmosfera ainda mais confortável e convidativa durante os Invernos rigorosos da Alemanha.