Vai perder-se de amores por este pequeno apartamento

Na fotografia, vemos o espaço na sua totalidade, dando conta dos seus elementos tão diversos. Em contraste com os candeeiros e os azulejos de estilo tipicamente industrial, surge o sofá e as estátuas de madeira com um sabor étnico. O pormenor mais interessante deste espaço não é, no entanto, o contraste entre decorações. Consegue adivinhar, então, qual é? Chamamos a sua atenção pelo chão em vidro do mezanino! Uma má ideia para quem tem vertigens, mas uma ideia deliciosa para quem gosta de pormenores arquitectónicos ousados.