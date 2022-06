Espaço vazio ganha vida: transformação de casa japonesa

Eis a casa após a remodelação. O trabalho foi, sem dúvida, executado de forma bonita e criativa. O branco continua a existir no espaço, sendo determinante para propagar a luz natural, mas surge misturado com um enriquecedor piso em parquet e uma estrutura tipo caixa a meio da sala criada dentro do estilo da típica sala japonesa tatami.