A transformação deste terraço mostra-lhe que tudo é possível

Muitos proprietários desejam melhorar e aproveitar as suas coberturas ao máximo para delas desfrutar na companhia de familiares e de amigos em reuniões casuais. Certo é que, no momento de realizar as transformações, é necessário considerar todos os aspectos necessários para que o local fique muito melhor do que aquilo que está. Para tal, deve-se definir o estilo, o design e a estrutura do novo terraço.

Neste livro de ideias, mostrar-lhe-emos um sensacional projecto de renovação do gabinete La Pecera Estudio. Uma cobertura, em Zaragoza, outrora deteriorada e desprovida de vida, transformou-se num espaço bonito e cómodo.

Venha ver como ficou.