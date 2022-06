Arquitecto Pedro Pacheco

Pedro Pacheco é um arquitecto português com atelier em Lisboa desde 1996. Tendo estudado na Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto, terminou os seus estudos em 1991 e iniciou a sua carreira profissional em 1990, ainda como estudante estagiário no atelier de Josep Llinàs em Barcelona, sob a orientação de Eduardo Souto de Moura. Um ano depois inicia colaboração com o reputado e já falecido, arquitecto Fernando Távora entre 1992 e 1996 e, finda essa colaboração, decide abrir atelier em Lisboa em conjunto com José Adrião, que esteve no activo entre 1996 e 2004. 2005 é o ano em que decide abrir atelier em nome próprio, e 2013 o ano em que retoma a colaboração com José Adrião. Durante os anos de 2007 a 2008 trabalha em co-autoria com Marie Clément, nos projectos para as aldeias da Luz e da Estrela. Paralelamente à prática da Arquitectura, Pedro está ainda envolvido em actividades multidisciplinares que incluem a docência universitária, a crítica de Arquitectura, o comissariado de exposições e publicações, a participação em conferências, workshops, e seminários de Arquitectura nacionais e internacionais. O seu trabalho tem sido publicado em revistas e livros da especialidade, tanto em Portugal como no estrangeiro.

A sua prática profissional tem sido marcada ao longo destes anos por projectos de território, Arquitectura e Património que têm resultado em obras de reabilitação, planeamento urbano, Design de interiores e de mobiliário. Venha conhecer alguns dos seus projectos mais recentes e mais mediáticos neste artigo que preparámos para si.