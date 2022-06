7 quartos pequenos com decoração incrível

É do branco que falamos, uma das cores prediletas no mundo da decoração. Porquê? Porque é bastante versátil, luminoso, fácil de conjugar e sobretudo porque torna um espaço mais aberto, arejado e com a ilusão de parecer maior. A cor branca ajuda a propagar a luz e esta fotografia é a prova disso. Toda a decoração é branca, apenas o chão e a cabeceira da cama é de madeira clara, o que ajudar a criar algum contraste. Como vê, a janela não é muito grande, mas mesmo assim o quarto é brilhante e cheio de luz… É a magia do branco!

Se gosta dessa cor e se tiver um quarto pequeno, é só apetrechá-lo de branco, colcha, almofadas, pintura, móveis, candeeiro e cortinas. Uma verdadeira pureza!