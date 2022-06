Uma sensacional casa venezuelana!

A fachada dianteira, como referimos anteriormente, não se relaciona com o estilo moderno da casa no seu interior. Contudo, este contraste é que a torna tão especial. O interior de uma casa pode adaptar-se ao estilo do morador sem que isso afecte a sua relação com o contexto. É por isso que é tão importante não descaracterizar a paisagem quando se faz, por exemplo, uma renovação. Pode, perfeitamente, e a título de exemplo, manter os traços clássicos de uma casa, no exterior, e criar um interior moderno ou minimalista.

Os jardins que envolvem esta fachada são especiais pois com o seu verde fazem sobressair o branco das paredes. A forma dos telhados não era perceptível a partir da fachada posterior. Na fotografia, vemos o seu desenho tradicional em detalhe, tendo uma recordação do que foi o passado.