Consegue ver este apartamento sem ficar com inveja?

O primeiro espaço que nos recebe ao entrarmos na casa é a sala de estar com uma paleta de cores clara e neutra que ganha vida através dos diferentes acabamentos e texturas do mobiliário. O tecto com sancas e os painéis a revestir a parede criam linhas sinuosas e interessantes. O espaço é rico em detalhes decorativos. O candeeiro de lustre traz pompa à decoração a par com as poltronas com um padrão rico e a mesa de centro tripartida. As poltronas Egg são da autoria da designer Arne Jacobsen. Como mencionado, as plantas são importantes na atmosfera exótica desta casa. Encontramo-las no nicho por detrás do sofá e no vaso com cama de pedra.