Apartamento pequeno, transformação sensacional

A demolição das paredes permitiu repensar a configuração do apartamento e, como consequência, o estilo de vida. O branco foi o tom escolhido para realçar a beleza do espaço que é agora muito mais claro. A cor surge no piso, nas paredes, no tecto e até nos móveis escolhidos para decorar o apartamento. As lâmpadas LED enfatizam esta opção cromática e as notas de cor surgem nos ornamentos. Entre eles, as almofadas, a planta ou o telefone de estilo retro.