7 casas de banho coloridas e cheias de energia

As banheiras brancas são sem sombra de dúvidas as mais vistas do mercado, mas na homify mostramos outras possibilidades, como esta banheira azulão! Linda… O seu ar vintage mistura-se numa cor mais contemporânea, uma conjugação feliz, que nos leva a mergulhar na banheira, como se fosse o mar. Mas aqui tem a vantagem de regular a temperatura da água… colocar espuma e… relaxar tranquilamente.

Resta-lhe procurar uma banheira de cor para uma decoração perfeita na sua casa de banho.