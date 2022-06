Sonho polaco de estilo moderno

Neste livro de ideias, vamos conhecer um projecto dos polacos Biuro Projektowe MTM Styl. O gabinete dedica-se à projecção de casas que constam de um portfólio e podem ser escolhidas pelos clientes que, naturalmente, podem pedir adaptações que respondam às suas necessidades.

A moradia da imagem foi concebida segundo o sonho tradicional europeu. Tem espaço suficiente – total de 88 m² -, tem um jardim por perto, é moderna e funcional e oferece muito conforto. O edifício integra uma sala de estar com lareira, uma sala de jantar e uma cozinha ligadas num plano aberto. Conta, ainda, com dois quartos e uma casa de banho comum. Para melhor gestão do orçamento e poupança no aquecimento, dispensou-se a existência de uma segunda casa de banho, garagem ou área de serviço.

Vejamos mais em detalhe o projecto da casa Umbra.