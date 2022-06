Casa contentor: chega de camião e fica pronta em 90 dias

Quem não sonha com uma casa moderna, de rápida execução, sustentável e económica? A responder a estas exigências estão as casas contentor que têm vindo a ganhar cada vez mais apreciadores. Disponíveis em tamanhos distintos e correspondendo às principais expectativas dos seus proprietários, as casas contentor são soluções modernas para quem procura uma tipologia habitacional prática.

Com isto em mente, a empresa Ferraro Habitat, de Florianópolis, no Brasil, cria e vende casas contentor. Uma delas é o Loft 20’, uma casa com dois contentores empilhados de forma transversal que formam uma casa moderna e compacta. Com uma área de 36 m², o interior surpreende-nos com as suas brilhantes soluções para responder à rotina dos moradores.

Os contentores chegam num camião e são montados com a ajuda de um guindaste. Este tipo de construção tem o mesmo custo que o de uma casa de alvenaria. Contudo, fica pronto muito mais rápido: entre 45 a 90 dias. Os contentores utilizados, do tipo Reefer, têm isolamento térmico, evitando que a casa sobreaqueça ou arrefeça em demasia. As boas ideias de decoração impedem que os proprietários se sintam apertados no seu interior. Foi o cliente que providenciou as instalações hidráulicas e de esgoto.

Venha conhecê-la melhor.