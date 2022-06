Arquitectura e natureza: uma fusão de sonho

As formas volumétricas do edifício recortam a luz criando um desenho geométrico que se vai alterando ao longo do dia e consoante a posição solar.

A habitação encontra-se envolvida por um jardim cuja vegetação é maioritariamente rasa como é o caso do extenso relvado que podemos observar na fotografia.O espaço exterior da habitação é ainda adornado com alguns vasos criando assim uma atmosfera vegetativa mais densa e diversificada.