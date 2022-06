Uma casa poderosa como a nossa seleção

No terraço as perspectivas são longas, amplas e apaixonantes. O nosso olhar expande-se e perde-se no infinito e no azul do mar e do céu, que se fundem num só.

A estereotomia do pavimento em deck de madeira, segue um linearidade que acentua ainda mais a grande extensão deste espaço exterior que se projecta para lá de si mesmo.