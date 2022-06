Uma casa moderna e com muito estilo!

Enquanto nos ambientes sociais predominam as superfícies brancas, nos ambientes privados as cores foram empregadas para trazer mais identidade e para expressar a personalidade dos moradores. É o caso do quarto do casal que conta com uma parede azul que lhe dá vivacidade e personalidade. A cama de madeira possui a cabeceira de madeira com acabamento em laca branca, que também serve de apoio para objectos decorativos. Para além da cama, os móveis de design contemporâneo como a banqueta de acrílico, dão um toque de sofisticação ao quarto, que conta ainda com objectos ornamentais como os bonecos a escalar a parede. A madeira dá a sensação de calor e de aconchego desejados.