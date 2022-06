5 truques para criar um jardim pequeno

E como estamos na onda do mobiliário segue também este exemplo para o vosso pequeno jardim! Debaixo do alpendre pode colocar cadeiras suspensas como estas, que não ocupam muito espaço e são ideais para relaxar ao fim do dia a ler um livro ou pôr a conversa em dia com o vosso parceiro… Estando ali os dois sem ver o tempo passar e a contemplar o luar.

Com um pouco de jeito consegue criar zonas distintas no seu pequeno jardim: o lado verde; o de refeição e o de lazer. Apenas precisa de alguma ginástica e escolher o material e as peças certas… Inspire-se!