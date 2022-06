10 apartamentos de sonho que não vai querer perder!

No caso de ter um apartamento com dimensões reduzidas, a sua palavra de ordem deve ser arrumação! E porquê? É claro como a água: num apartamento pequeno terá menos espaço para guardar tudo o que é necessário para o dia-a-dia, como loiça, utensílios de cozinha, têxteis, roupa, acessórios, etc. Assim sendo, é preciso que pense bem sobre o espaço que tem e como conseguirá rentabilizá-lo ao máximo! No exemplo que lhe apresentamos aqui, o espaço da sala foi dividido em sala e quarto, uma vez que na primeira o essencial será ter uma zona de lazer e convívio com sofá e talvez uma televisão, logo pôde-se reduzir a sua área para ganhar um quarto. É este o tipo de visão necessária para recriar estes pequenos espaços em habitações úteis e que combinem com as famílias que nelas habitam!