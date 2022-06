15 casas de dois pisos modernas e sensacionais

Feita em módulos, com vastos painéis em vidro (na verdade as paredes frontais são totalmente de vidro) é pensada para tirar todo o proveito da luz natural e do calor do sol. A sua construção, que privilegia os materiais naturais como a madeira, naturalmente isolantes, é sustentável e ecológica. E a cereja no topo do bolo é a sua rapidez de construção. Esta é a casa perfeita para quem quer uma moradia com dois pisos mas dispensa gastos excessivos!