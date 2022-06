Duas casas invisíveis nas Ilhas Selvagens

Foi então proposto um edifício onde a força da gravidade se transmite nesta estrutura numa lógica estrutural de nós e juntas. Desenhada num estilo minimalista, o rés de chão que está em contacto com o local de desembarque e é composto por uma área técnica coberta que tem o apoio de uma área de churrasco e duche no exterior. Já o primeiro piso é composto por um quarto duplo com duas camas individuais, dois quartos com beliches, instalações sanitárias, dispensa de apoio à cozinha, sala de estar, sala de jantar e biblioteca. No exterior existe um pátio, um terraço e uma área de lavar e secar a roupa.