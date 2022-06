Remodelação de um apartamento em tons de branco

Num projecto de reabilitação, mais importante do que o novo look dos espaços, é sem dúvida preservar na memória alguns elementos que existiam aí anteriormente, de forma a que a nova imagem não apague completamente os traços de história que ali existiram. Sejam memórias, sejam acontecimentos históricos, preservar elementos do passado e projecta-los no futuro é o ponto de partida para que um projecto de remodelação seja um sucesso.