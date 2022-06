Tudo o que deve saber se quiser uma piscina no seu jardim

Um espaço apropriado para a piscina pode ser a lateral do seu terraço que é uma área que, à partida, nem lhe diz nada. Primeiro, consulte as normas de construção da localidade onde vive e perceba se a sua ideia de construir uma piscina colada ao muro lateral que separa as várias casas não vai contra nenhuma regra estabelecida. Este é um passo extremamente importante, uma vez que lhe pode trazer problemas complicados de resolver no futuro, com os vizinhos e com o município. Uma piscina de sonho, com jactos de água que saem dela como uma fonte, oferecer-lhe-á não só o desejado mergulho de Verão, como também um espaço maravilhoso do qual terá gosto em desfrutar.