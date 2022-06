Casa Contemporânea Com Localização De Sonho

Implantado no extremo nascente de uma encosta voltada a poente, repousa o magnífico projecto que a homify 360 tem para lhe apresentar hoje! Trata-se de uma moradia com aproximadamente 35x125 m2 na qual as premissas do terreno foram os principais factores para a definição da forma final. Ao tratar-se de uma encosta, foi extremamente importante aproveitar ao máximo as vistas que rodeiam a casa em questão, sem esquecer de criar espaços voltados sobre si próprios para garantir a privacidade dos clientes. Desta forma, Lousinha Arquitectos criaram esta casa-pátio, que para além de abraçar a envolvente, está também virada sobre si própria. Ficou curioso para descobrir os segredos desta casa? Venha então daí para mais uma viagem na nossa companhia!