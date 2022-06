Apartamento de composição perfeita para se inspirar!

Mas porque a linha recta por si só não é o padrão mais fascinante, foi também introduzida a curva. Utilizado no papel de parede que reveste uma das paredes do quarto, é a forma perfeita para enriquecer um espaço sem grandes investimentos económicos. Apesar de ser encarado como algo muito ultrapassado e démodé ao longo de vários anos, o papel de parede voltou a estar na vanguarda e na wish list de qualquer um que siga as tendências da moda.