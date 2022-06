Arquitectura paisagista pela OpenGreen

A OpenGreen é uma empresa portuguesa fundada em 2013 e que se dedica ao sector do paisagismo. Dela fazem parte uma jovem equipa de profissionais que procuram diariamente oferecer o melhor serviço possível aos seus clientes. A OpenGreen localiza-se em Vila Nova da Barquinha, uma pequena vila do concelho de Santarém, actuando em projectos de arquitectura paisagista , construção e manutenção de espaços verdes, parques e jardins, relvados e espaços de jogo e recreio. Apesar do seu percurso profissional ser ainda recente, a empresa conta já com um repertório de projectos públicos e privados e pretende expandir-se nesse campo oferecendo serviços relacionados com moradias, loteamentos urbanos, hotéis e resorts, quintas de recreio, zonas urbanas, requalificação de zonas urbanas degradadas, parques urbanos, áreas de recreio e de desporto. O seu compromisso é o de oferecer um serviço de qualidade, próximo e a um preço acessível a todos os seus clientes. Dos seus serviços fazem parte: os projectos de Arquitectura Paisagista propriamente ditos, os de construção e os de manutenção.

Venha conhecer melhor esta empresa com este artigo que preparamos especialmente para si.