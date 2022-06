Na simplicidade está a elegância: esta casa vai encantá-lo!

Uma das regras para desenhar um interior minimalista é evitar ao máximo as paredes ou divisões sólidas entre as áreas da casa. É por isso que a escadaria pode servir como divisão e também como local de arrumação, fazendo com que o espaço que será obrigatoriamente ocupado pela sua estrutura cumpra uma função mais ampla.

O curioso espaço de arrumação de forma triangular em que se transforma a escadaria, separa a área social das zonas de circulação e dos quartos. A sua presença é absolutamente fantástica: branca e elegante, com guardas em vidro que provocam um contraste com o volume sólido e reforçam a geometria tão característica do estilo minimalista. Estamos perante um elemento que propicia generoso espaço de armazenamento sem nunca perder as características estéticas.