10 ideias para decorações de sala pequena

No caso da vossa casa ser um T0, ou seja, ter de partilhar a sala com o quarto, pode ser um bicho de sete cabeças. Mas sem stress, porque existem soluções de decorações bastante interessantes. Ora veja este exemplo, em que dividiram o espaço com uma estante, é prático, cria duas áreas distintas e é também decorativo.

