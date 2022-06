Como organizar uma perfeita zona de lavandaria

Quando, do ponto de vista funcional, tiver tudo pronto e a postos, resta pensar no lado estético ou, por outras palavras, no impacto visual. Mesmo sendo as lavandarias as áreas das roupas, dos detergentes, dos cabides, das molas, entre outros, é aconselhável manter uma certa ordem para a área ser mais funcional e harmoniosa. A pensar nisso, propomos-lhe uma solução inteligente como a da imagem com um móvel modular que integra um compartimento que oculta a máquina.