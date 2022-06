Cozinha antiga virou a sensação do momento

Se gosta de cozinhar certamente passa muito tempo na cozinha e sabe tão como nós como uma cozinha moderna e organizada tem uma influência muito positiva no resultado dos cozinhados. Todo o processo corre melhor se estiver num espaço organizado com tudo a funcionar, vai notar a diferença mesmo no sabor da comida. Assim hoje mostramos-lhe a remodelação total de uma cozinha na zona de Ansião. Um espaço já antigo que ganhou uma nova vida.

O projecto é da ANSIDECOR, fabricantes de cozinhas com sede em Ansião que conta já com vários projectos de cozinhas muito interessantes.