ORCHID'S LOFT: a elegância tem etiqueta portuguesa

Melhor do que dar a volta ao mundo em busca de casas, é ficarmos por Portugal e escrevermos sobre o que de melhor se faz no país. Dedicamos, assim, este nosso livro de ideias à Orchid’s Loft. A orquídea é uma planta simples, suave e feérica. Assim é o trabalho da Alexandra Pedro e da sua equipa. O gabinete espaços que sobressaem pela elegância, pelos detalhes simples, mas não simplistas, e pela mistura de cores, de padrões, de texturas e de materiais.

Com a vasta oferta que encontramos hoje no mercado e com a preponderância de algumas tendências, é natural que alguns elementos se repitam nas casas dos mais atentos a esta coisa do que está moda . Pelo contrário, quem procura exclusividade e, com ela, criatividade, pode recorrer à Orchid’s Loft que, a partir de uma primeira conversa com o cliente, idealiza e concretiza os projectos em 3D. Este processo passa pela escolha de tecidos e de materiais, pela selecção do mobiliário a utilizar e pela decoração do espaço. Mas, não é só. A Alexandra projecta móveis à medida, adaptados às necessidades do cliente.

O resultado? Ora, o resultado só pode ser um. Ambientes cómodos e elegantes com características únicas e identitárias.

Perceba do que lhe estamos a falar e veja algumas imagens que nos foram cedidas pelo gabinete que, embora se situe em Lisboa, serve todo o país, assim como a Alemanha, a Áustria, a França e o Reino Unido.