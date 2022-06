6 ideias para tornar o seu corredor mais bonito

A arquitetura desta habitação relembra-nos pequenos palacetes; o teto arqueado, com frisos e pintado de branco cria uma atmosfera ímpar. Aqui rege o requinte, o bom gosto e o sentido do detalhe. Esta inspiração demonstra que é bem possível fazer do corredor um espaço com carácter e com alma. Tudo foi realizado com cautela desde do piso em madeira aos acabamentos. Para decorar optaram por colocar vários quadros pequenos, de moldura preta, com pequenas fotografias a preto e branco. Criando assim uma combinação perfeita.