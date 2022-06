Top 5 e os projectos de outro MUNDO

Que pensa dos cantos e recantos nos pátios, jardins e entradas de sua casa? Espaços que se apelidam de espaços mortos, sem uso, onde possivelmente existe um revestimento diferente ou até alguma relva. Agora, com estas ideias pode desenhar um jardinzinho que alegrará essa zona de entrada ou esquina de um pátio interior de sua casa.

Vai ver como será fácil ver interesse no seu jardim, algo que antes não lhe suscitava qualquer tipo de reacção. Plantas semeadas directamente no solo, pedras de distintos tamanhos como base do jardim e ainda plantas fores a gosto. Uma variedade de materiais e estilos, que usando as nossas ideias e a sua imaginação, conseguirá mudanças surpreendentes com estes jardins pequenos em sua casa. Tome nota…