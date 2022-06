homify 360º – Dirk Mayer, um alemão que se rendeu aos encantos da Madeira

Dirk Mayer é um arquitecto de origem alemã que cedeu aos belos encantos da nossa querida ilha da Madeira e para lá se mudou e estabeleceu em 2002, abrindo um atelier de Arquitectura e Design em nome próprio. Colabora lado a lado desde essa altura, com a também alemã Susanne Selders que com semelhante formação e percurso profissional, estudou tal como ele na Peter Behrens School of Architecture em Düsseldorf. O que os distingue é o facto de Mayer ter colaborado com os madeirenses Luís Vilhena e Paulo David, este último porventura o arquitecto madeirense de maior prestígio à data; e Selders apenas com Paulo David.

Enquanto atelier têm desenvolvidos projectos sobretudo de carácter privado, sendo os projectos de reabilitação, turismo rural, hotelaria, edifícios residenciais, recuperação e remodelações, os seus principais alvos. Todos os seus projectos têm uma forte ligação à ilha da Madeira nomeadamente devido às suas condições climatéricas, topográficas, culturais e históricas. Tal como em casos anteriores que já aqui lhe demos a conhecer, também Dirk Mayer se preocupa com o atendimento que presta aos seus clientes, traduzindo-o de uma forma eficaz e próxima, ocupando-se não só dos projectos de arquitectura em si, mas também prestando auxílio no que diz respeito à escolha do terreno mais adequado ou no preenchimento de burocracias. O seus projectos tem uma dimensão pequena e estão enquadrados num contexto regional muito específico. Ainda assim acreditamos ser interesse dar-lhe a conhecer o seu trabalho, por isso venha daí connosco.