Quartos de bebé para inspirar as mamãs

Se estiver a espreitar esse artigo é porque gosta de entrar no mundo delicado dos bebés, por gosta simplesmente de todos os detalhes ou será porque em breve será mamã ou papá. É claro que numa fase em que esperamos o maior presente das nossas vidas – o nosso filho, queremos ver tudo acerca do assunto da maternidade e isso inclui a decoração do quarto. De facto, preparar o quarto do nosso bebé é o que nos dá uma satisfação imensa… pensar nas cores, nos detalhes, no mobiliário, na várias combinações… Enfim, uma verdadeira ternura, passam-se horas e horas nesta andança.

E sabe que mais a homify que estar presente nesse momento importante da sua vida. Por isso, queremos que se inspira através das nossas imagens e das nossas dicas. Que veja aqui o futuro projeto para o quarto do seu filho. Esperamos ser o fio condutor ou o trampolim de ideias.

Descubra estes 7 ternurentos e amorosos quartos. Os vossos olhos irão brilhar e o bebé pontear a dizer que gostou!