A maravilhosa harmonia entre a madeira e a pedra

A segunda construção abriga um quarto adicional e uma casa de banho. O espaço é mais fechado e privado do que o anterior. Contudo, as paredes em tijolo repetem-se, sendo apenas interrompidas por uma superfície de vidro que dá para um espaçoso spa caseiro. A luz sob as vigas cria uma atmosfera quente e acolhedora no quarto e as janelas deixam entrar luz natural e ar.