Condomínio delicioso com piscina em Albufeira

Mais uma vez falamos-lhe de verão… E porque provavelmente terá trabalhado o ano todo para poder desfrutar de umas semanas numa zona de praia a aproveitar o que esta época tem de melhor, achamos que merece um espaço especial que não dispense o conforto mas também alguma sofisticação. É por isso mesmo que o homify 360º de hoje lhe mostra uma habitação em Albufeira, no Sul do pais, para onde muitos irão nesta época. É um espaço especial onde não tem de se preocupar com nada, o conforto é garantido e os espaços exteriores são um deleite… O projecto é da autoria do gabinete SIMPLE TASTE INTERIORS, sediado em Albufeira.

Confira todos os pormenores a seguir…