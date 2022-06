10 áreas de churrasco espectaculares!

Quando o espaço não é problema, podemos abordar sem constrangimentos a distribuição dos elementos do nosso projecto. Neste caso, o alpendre surge como uma extensão do interior na qual se encontra uma sala confortável de cores neutras e materiais naturais - vime – o que permite que a decoração se harmonize com o ambiente circundante. A cozinha deste terraço situa-se ao fundo do espaço, na zona do jardim, provida de todas as comodidades, incluindo um balcão.

A paleta cromática e de materiais, nesta zona, contrasta com o resto do desenho, trazendo dinamismo ao local. A iluminação é quente e acolhedora e o espaço recebe a frescura que vem do jardim com piscina.