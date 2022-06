15 ideias peças de design para tornar a sua casa irresistível

No interior das nossas casas temos com certeza peças à medida da nossa identidade, com um design mais ou menos arrojado conforme as preferências. E praticamente em todas as casas há uma mesa de apoio, ou uma mesa de centro na sala. Mas o que nem todas as casas têm é uma peça como a da imagem. Uma criação geométrica e arrojada, feita de cartão reciclado!

É verdade, sabia que existem móveis belíssimos e muito resistentes feitos de cartão reciclado? Veja mais peças de design feitas com materiais reciclados no artigo ’Design reciclado!’