Seis dicas para manter a casa sempre organizada

Faça máquinas de roupa com regularidade – sempre que tiver peças suficientes para encher o tambor – pois se deixar acumular não só ficará sem roupa para usar, como depois não tem espaço para estender tudo. No fim, será muito mais complicado e acabará por se ver a braços com um daqueles montes de roupa do tamanho do Evereste para passar a ferro. Sugerimos, ainda, que arranje um cesto para a sua roupa e outro para os têxteis da casa como toalhas, lençóis, panos de cozinha, entre outros.