Renovação integral totalmente moderna

No livro de ideias de hoje, mostrar-lhe-emos o resultado de uma renovação que vestiu de modernismo uma casa fora de moda. As remodelações são processos realmente fascinantes. Às vezes, as mudanças que os espaços sofrem são tão profundas que nos custa a acreditar que se trata do mesmo local. Por outro lado, muitos preferem começar a construir do zero o que também não é uma má ideia. Contudo, vale a pena considerar uma renovação que pode constituir uma poupança significativa de tempo e de dinheiro, duas variáveis muito importantes quando encaramos um projecto.

Para todos os que pensam comprar uma propriedade e renová-la, mas ainda não se decidiram completamente, talvez seja importante ler este livro de ideias que nos mostra como uma casa que de antiga e desinteressante passou para moderna e cativante. É tudo uma questão de trabalhar com os melhores profissionais e, claro está, de encontrar uma propriedade que corresponda às nossas necessidades.

Visite esta casa renovada pelo gabinete Neugebeuer Architekten BDA que a conseguiu catapultar para a modernidade.