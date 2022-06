Um T1 pequenino mas muito acolhedor

O charme começa aqui mesmo, na sala de estar. Um espaço super agradável. No chão vemos um confortável tapete que chama a atenção, combina azul escuro com um padrão interessante em tons acastanhados, aqui encontramos a maior complexidade visual e portanto o elemento que se destaca. Todos os restantes elementos são bastante neutros proporcionando a harmonia que se vive neste espaço. O sofá beije parece super confortável, ideal para passar uma tarde chuvosa a ver filmes na televisão, por exemplo… Ao fundo vemos uma ampla janela, em muito responsável pela fantástica luminosidade desta sala, as cortinas são brancas, bastante transparentes. Para lá da janela é possível perceber-se um agradável espaço de varanda onde cabe até algum mobiliário como cadeiras para aproveitar o melhor do espaço exterior em casa mas na cidade.