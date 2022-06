A alucinante renovação de uma casa de família

No livro de ideias de hoje, mostrar-lhe-emos a renovação de uma casa da década de 1930 que nos prova como tudo é possível com a ajuda de bons profissionais. Esta ampla casa de família, com uma superfície de 320 m², estava obsoleta e em mau estado de conservação pelo que era urgente uma remodelação. Foi aqui que entraram os arquitectos de interiores da Agence Adi-Home que trouxeram com eles um ambicioso projecto de renovação total.

O plano passava por isolar paredes e cobertura para melhorar o desempenho energético da casa. A ideia dos arquitectos era abrir ao máximo as divisões, integrando-as e criando um grande espaço de convívio.

Vamos ver como ficou.