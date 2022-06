Como decorar o seu pequeno hall de entrada?

Por vezes a entrada é tão pequenina e aberta com outro espaço que nem sabemos se a devemos decorar, marcar ou fazer alguma coisa, não é verdade?

Mas é sempre importante marcar esse espaço com alguma coisa que seja, mesmo que essa dá de caras com a sala, por exemplo. Aqui o exemplo do arquiteto de interior Tiago Patrício Rodrigues, Arquitetura & Interiores demonstra uma bonita sugestão. Não precisa de criar uma separação, apenas colocar uns elementos decorativos, como uma planta, umas malas antigas, um cabide de parede, um pequeno espelho e ainda uma mesa, juntos à parede. Com estes elementos mesmo recuperados do passado consegue criar uma entrada surpreendente.

Não hesite mais a dar alma à sua entrada!