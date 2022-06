Casa na Arrábida: fusão única com a natureza

Todos os portugueses conhecem ou pelo menos já ouviram falar da Serra da Arrábida. Constituída por terrenos acidentados e situada na margem norte do estuário do Sado em Setúbal, a serra da Arrábida é frequentemente caracterizada pelo seu clima e flora peculiares. Nesta zona o terreno é instável e como tal não é fácil a implantação arquitectónica.

O projecto que hoje vamos conhecer é uma habitação unifamiliar que apresenta características únicas ao mesmo tempo que procura a envolvência com a natureza da serra em redor. O desenho do projecto foi da autoria do atelier português HighPlan Portugal. A empresa foi fundada em 2012 por um conjunto de profissionais com mais de uma década de experiência na área da arquitectura e construção. Desde então a empresa tem vindo a desenvolver diversos projectos habitacionais, planeamento e regeneração urbana e arquitectura de equipamentos públicos. A HighPlan encontra-se sediada em Lisboa mas possui escritórios e parcerias no Brasil, Moçambique, Angola, Paraguai, Cazaquistão, Russia, Espanha e Croácia.

Continue desse lado e descubra a fusão perfeita da arquitectura com a natureza.