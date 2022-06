Remodelação adquiriu a sala perfeita

Terra, ar, fogo e água são os quatro elementos representativos da vida. Estes são referência em diversas obras e formas de expressão. Achámos pertinente o destaque destes elementos na medida em que esta imagem nos sugere uma aproximação aos quatro elementos.

A terra está representada nos padrões floridos das almofadas e no castanho da madeira, material fruto da terra; o ar está presente em todo o ambiente sendo a aproximação conceptual mais directa através do grande jarro transparente que no seu interior possui nada mais do que ar; o fogo nos detalhes coloridos e fortes das almofadas; e por fim o azul da água exprime-se na cor do sofá e da parede, que acima vimos. Talvez seja esta a razão pela qual o conjunto geral transmita tanta serenidade e harmonia.