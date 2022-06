7 Cozinhas com plantas naturais

A frase keep it simple significa mantenha simples. Algo que aprendermos com o minimalismo é que o simples é bonito e agradável. As plantas dão-nos milhares de possibilidades, pela sua diversidade. Desde diferentes texturas, cores, usos, aromas. Mas na maioria das vezes algo simples e adequado resulta melhor do que uma combinação de vários elementos. Esta cozinha é exemplo disso, branca, bastante agradável e aqui as plantas são um apontamento simples que se destaca perante o branco. Saiba aqui como decorar com plantas…