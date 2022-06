Mini Apartamento de 30 m2 Em Lisboa Com Vistas Priviligiadas

No homify 360º não lhe mostramos apenas grandes moradias, sabemos que muita gente hoje em dia vive em cidades e por isso em apartamentos que muitas vezes são espaços com pouca área. Mas ainda assim são igualmente modernos, agradáveis e confortáveis. Um bom projecto consegue fazer verdadeiros milagres por um espaço pequeno. E foi isso mesmo que aconteceu na habitação que lhe mostramos hoje, projectada pelo AFARQUITECTOS, com sede em Lisboa.

O apartamento tem apenas 30 m2, onde foram integrados uma cozinha, um quarto, uma pequena instalação sanitária e um generoso terraço com vista privilegiada sobre a zona ribeirinha de Belém. Segundo os arquitectos, o programa pedia que a solução fosse prática e funcional e que respondesse claramente às necessidades habitacionais dos dias de hoje.

Assim a intervenção destaca-se pela sua simplicidade conceptual e a forma como aborda o programa. A casa desenvolve-se num espaço único que contempla duas zonas, zona social e privada. A separação é dada pela construção de um volume que terá a função de roupeiro e um pavimento que se eleva, estando a zona privada ligeiramente elevada. Fica assim solucionada a divisão entre as duas zonas mantendo, no entanto, a relação entre elas de uma forma controlada. A relação entre o interior e o exterior (terraço) resulta da criação de dois grandes rasgos nos topos do apartamento, permitindo o seu uso como uma continuação do interior sem que existam restrições ou obstáculos. Utilizando esse princípio, o apartamento ganha uma outra dimensão.

Fotografia: Francisco Nogueira