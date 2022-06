12 fachadas desenhadas para resguardar a privacidade

Em alguns casos, a escassez de aberturas para o exterior não está relacionada com a busca por privacidade. A situação geográfica do edifício e a sua orientação dentro do terreno são também condicionantes porque determinam o conforto térmico no interior. Nesta fachada, vemos como a varanda conta apenas com uma porta, sem janelas, para evitar a incidência do sol dentro da divisão que dá para este espaço.

Um projecto dos coreanos Home Style Toto.