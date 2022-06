7 mesas de cabeceiras que dão vida ao quarto

Um quarto com charme e também com alma, é como descrevemos este ambiente que nos cativou só pela imagem. Desde da parede em pedra, ao candeeiro dourado a cair do teto, das almofadas em veludo coloridas ou ainda aquela sumptuosa mesa de cabeceira com ar envelhecido e tão colorida. Uma decoração eclética pela combinação de vários estilos e objetos.

A combinação certa de elementos, mesmo variados no design traz toda a personalidade que se quer dar a um quarto.