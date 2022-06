O antes e depois de três horríveis fachadas

Os ingleses têm um ditado popular que diz “there is never a second chance for a first impression”. Ou em português: “não há uma segunda oportunidade para uma primeira impressão”. Nós concordamos e achamos que a primeira impressão importa no que toca a uma casa e a primeira visão que temos da sua fachada ou entrada define aquilo que achamos dela.

Neste artigo, vamos ver como três fachadas de casas em muito mau estado de conservação se metamorfosearam, mudando, por completo, o seu impacto.

O objectivo deste livro de ideias é estudar e avaliar as melhorias que se podem fazer para embelezar o exterior de um edifício de forma a que ele causa uma excelente primeira impressão.

Veja as nossas propostas, todas cortesia da Renobuild Algarve.